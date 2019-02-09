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464 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت، 09 فبراير 2019 05:00 ص
464 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 230.68 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 39.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

   

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 464.77 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 352.25 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.68% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.17%، والعرب على 8.15% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

واستحوذت المؤسسات على 56.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.67%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 162.88 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 


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