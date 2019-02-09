20 ألف فرصة عمل بـ45 شركة فى الملتقى التوظيفى بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن عقد الملتقى التوظيفى، اليوم السبت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والذى يشارك فيه 45 شركة ومصنعا، توفر 20000 فرصة عمل، بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى سيوفر فرص عمل فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية "الهندسية والفندقية والإلكترونية والاتصالات والمحاسبة، والصناعية، والنسيج والملابس الجاهزة، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة وغيرها"، بإجمالى 20000 فرصة عمل، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

وتابع "الصبروط"، أن الملتقى وفر فرص العمل فى مناطق، "مصر الجديدة، و6 أكتوبر، وشبرا الخيمة، والمعادى، ومدينة نصر، والبساتين"، مشيرًا إلى أن الملتقى أقيم تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ونظمته مديرية القوى العاملة بالقليوبية، تحت عنوان "نحو فرصة عمل.. آمنة.. حقيقية.. صادقة"، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.