11 مايو.. الحكم على 5 متهمين بتقاضى رشوة 3 مليون جنيه بأحد البنوك

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، جلسة 11مايو المقبل، للنطق بالحكم على 5 متهمين، بينهم موظفين بأحد البنوك بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
وأسندت النيابة للمتهمين محمد. س ع موظف بأحد البنوك، ومحمد. ع. م موظف بأحد البنوك، وعطية. م. ا رجل أعمال، ودعاء. م مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت. ع أستاذ جامعى، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك بمصنع زيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.
كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثانى، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.
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