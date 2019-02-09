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10 معلومات عن كتاب "كونكت بلس" بديل المستوى الرفيع.. تعرف عليها

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
10 معلومات عن كتاب "كونكت بلس" بديل المستوى الرفيع.. تعرف عليها د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتسليم طلاب مدارس اللغات فى الصفوف الأولى كتاب كونكت بلس، والذى يعتبر بديلاً لكتاب المستوى الرفيع فى النظام القديم، والذى كانت كل مدرسة تقوم بدراسة نوع مختلف عن الأخرى فى أغلب الأحيان وبمسمى مختلف، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز مواصفات كتاب كونكت بلس الجديد.

1- الكتاب يدرس خلال الفصل الدراسى الثانى.
2- يستفيد منه تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثانى والصف الأول الابتدائى. 
3- سيتم توصيل الكتاب للطلاب فى المدارس من خلال المؤسسة المسئولة عن تأليفه وطباعته. 
4- تقوم المدارس الابتدائية بسداد قيمة كتابى الطالب والأنشطة الخاص بكونكت بلس.
5-  تقدر قيمته بـ50 جنيهًا لكل كتاب منفصل.
6- يتميز محتوى كتاب كونكت بلس بموضوعات ومضمون دسم لطلاب مدارس اللغات واليابانية.
7- سيعوض الطلاب ويلبى مطالب أولياء الأمور المطالبين بعودة المستوى الرفيع. 
8- يتميز كتاب كونكت بلس بأن المحتوى موحد فى جميع المدارس سواء الخاصة أو الرسمية وكذلك سعر موحد.
9- سوف يوقف وجود كتاب كونكت بلس أى تحايل أو استغلال من قبل بعض المدارس الخاصة فى أسعار الكتب.
10- يحتاج كونكت بلس إلى معلم متمكن من قدراته حتى يستطيع توصيل المعلومات والمحتوى للطالب.

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