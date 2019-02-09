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خالد صلاح
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10 آلاف باكستانى سجلوا أنفسهم كلاجئين أفغان للحصول على معونات أممية

السبت، 09 فبراير 2019 07:09 م
10 آلاف باكستانى سجلوا أنفسهم كلاجئين أفغان للحصول على معونات أممية لائجيين باكستانيين
أ ش أ
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كشف مسؤول باكستاني، اليوم السبت، أن أكثر من 10 آلاف مواطن باكستاني سجلوا أنفسهم كلاجئين أفغان في محاولة منهم للحصول على معونة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني أن المفوضية الأممية تقدم نحو 400 دولار أمريكي إلى كل لاجئ أفغاني عائد إلى وطنه في إطار حملة العودة الطوعية.

وقال رئيس الهيئة القومية لقواعد البيانات والتسجيل الباكستانية عثمان يوسف موبين إنه تم اكتشاف حالات هويات مزورة عندما توجه المتقدمون إلى مكاتب الهيئة لاستخراج الكارنيهات التي تم حجبها بعد ذلك.

وأضاف موبين أن حوالي مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى أفغانستان تحت مخطط العودة الطوعية، وهناك قرابة 4ر2 مليون لاجئ أفغاني في باكستان عادوا دفعة واحدة، مضيفًا أنه لا يزال هناك نحو 5ر1 مليون لاجئ أفغاني غير مسجلين على قواعد البيانات التابعة للهيئة، يعيشون أيضا في البلاد.


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