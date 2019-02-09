وزير التنمية المحلية يعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير منازل قرى الأربعين بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وافق على دعم المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة 200 منزل بقرى الأربعين باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وقال الزملوط إن المحافظة تتعاون مع كافة الجهات من أجل دعم القرى الأكثر إحتياجاً ورفع كفاءة المرافق وتطوير المنازل بها لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين على أرض الوادى الجديد.