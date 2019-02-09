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وزير التعليم: غدا توزيع التابلت على الطلاب وسنضع مناهج لنمط حياة صحية

السبت، 09 فبراير 2019 02:44 م
وزير التعليم: غدا توزيع التابلت على الطلاب وسنضع مناهج لنمط حياة صحية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب مدحت وهبة - أمل علام
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت غدا الأحد على طلاب المدارس، موضحا أن هناك تعاونا بين الحكومة والمجتمع المدنى، وبالتوازى مع وزارة الصحة فى الكشف عن التقزم وفيروس سى. 
 
وأكد وزير التعليم، أن هناك أطفالا يعانون من ضعف البصر، ويعانون من السكر ويصابون بغيبوبة سكر، والرئيس تحدث عن "اللايف ستيل" أو نمط الحياة الصحى، والنظافة الشخصية، لافتا أن جزء كبير من التسمم فى المدارس أن الطلبة كانوا "يفرشون الجبنة النستو بأصابعهم".
 
وأضح "شوقى"، أنه فى الأسابيع القادمة ستبنى الوزارة مناهج جديدة عن نمط الحياة ،والاهتمام بالنظافة الشخصية، مشددا على أهمية التوعية من خلال معرفة أن الطفل مريض أو مصاب بالسكر من خلال المدرسين، وأن الوزارة ستوضح هذا بدءا من الغد التعاون مع التضامن الاجتماعي، مضيفا: "فى المناهج سنضيف التوعية والكشف عن الأطفال الذين يبدأون حياتهم  بأمراض كثيرة".
 
 
 
 
 
 

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التابلت

طارق شوقى

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التابلت فى المدارس

اليوم السابع بلس




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

زغرتى يا انشراح....اهو جه يا ولاد اهو جه ياولاد......

😁😀التابلت جانا وفرحنا بيه....سعد سعد ..يحيا سعد

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