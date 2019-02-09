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وزير الاتصالات السابق يحتفل بزفاف كريمته.. و"اليوم السابع" يهنئ العروسين

السبت، 09 فبراير 2019 02:29 م
وزير الاتصالات السابق يحتفل بزفاف كريمته.. و"اليوم السابع" يهنئ العروسين أسرة ياسر القاضى مع العريسين
كتبت هبة السيد - هدير سامى
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احتفل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحفل زفاف كريمته "منة" على رجل الأعمال محمد إلهامى نجيب فى أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.
 
 
حضر حفل الزفاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمهندس طارق الملا وزير البترول، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
 
وشهد الحفل أيضا حضورالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية السابق وهانى محمود رئيس مجلس إدارة فودافون ووزير الاتصالات الأسبق، وخالد العنانى وزير الآثار.
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