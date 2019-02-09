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وزيرة التضامن: جمعية رجال أعمال الاسكندرية قدمت قروضا بنحو 12 مليار جنيه

السبت، 09 فبراير 2019 08:34 م
وزيرة التضامن: جمعية رجال أعمال الاسكندرية قدمت قروضا بنحو 12 مليار جنيه وزيرة التضامن خلال إلقاء الكلمة
الاسكندرية جاكلين منير
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قدمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، التحية إلى رجال العمل الخاص بمصر، والذين قدموا الكثير من خلال القطاع الخاص لتنمية المشروعات والاستثمار، مؤكدة أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقدم مشروعات تتميز بالتطلع للمستقبل والريادة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الجمعية قدمت قروضا على مدار تاريخها بنحو 12 مليار جنيه لمليون ونصف مليون شخص، مؤكدة على دور رجال الأعمال فى تقديم فرص عمل فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تستحق التقدير، بالإضافة إلى المسؤلية المجتمعية التى تستحق التقدير والاحترام.

جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية (2)
جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية

وطالبت بدور فعال لسيدات رجال الأعمال أيضا بمحافظة الأسكندرية، مشيرة إلى أن مشروعات الإسكندرية لن ترى النور إلا بتضافر جهود القطاع الحكومى والقطاع الخاص، حيث تم تكريم رواد رجال الاعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفى نفس السياق قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد عدد كبير من المشروعات الهامة مثل مشروع المونويل أو القطار المعلق، وخط ترام النصر، وقطار أبو قير لخدمة مناطق غرب الإسكندرية، ومحور المحمودية الذى سيتم افتتاحه هذا العام ورصف 3 الآف كيلو متر داخل الإسكندرية، وتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى للتذكرة الموحدة.

جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية (1)
جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية 

كما إشار إلى العمل على تطوير منظومة المخلفات الصلبة من خلال إعادة تأهيل 3 مصانع لإعادة تدوير القمامة، وحول صرف مياه الأمطار والصرف الصحى، أكد على أن هناك أعمال فى الخطة العاجلة أوقفت مشكلة الغرق، وجارى رفع كفاءة محطات الرفع.

وحول التعليم قال إن المحافظة تعمل على تقليل الكثافة داخل الفصول للحد من وجود 120 طالب، وجارى تطوير 42 مدرسة وتوفير أراضى لـ46 مدرسة جديدة للوصول إلى كثافة 60 طالب فى الفصل، على أن يشهد العام القادم 30 مدرسة تم رفع كفاءة العمل بها بجودة تعليمية جيدة، منوها إلى أن النهوض بالملف التعليمى والصحى يتم بمبادارات مجتمعية.

جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية (4)
جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية (

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال لها دور كبير على المستوى المحلى والإقليمى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بالإسكندرية، تستحق التهنئة على مرور 30 عاما على تأسيسها، وهى شريك أساسى فى التنمية، فهى تعى دورها المحلى والإقليمى ولها قدرة تنافسية على المستويين.

من جانبه قال أمجد العتال، الأمين العام للجمعية في كلمته، إن هناك سعي من مجلس الإدارة لخدمة الأعضاء، وتكريم قيادتها وعلى رأسهم الرئيس الشرفي للجمعية المرحوم محمد رجب، وتقدم بالشكر لكل الحضور وعلي رأسهم وزيره التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية والقيادات الحكومية، مشيرا إلي أن الجمعية تكرم اليوم رموز الاقتصاد وكبار رجال الأعمال.

جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية (3)
جانب من احتفالية رجال الأعمال بالإسكندرية 

ونوه العتال، إلى الأسماء التي تم تكريمها اليوم قدموا الكثير للاقتصاد المصري سابقا وحاليا من خلال دورهم في تعزيز قيم الاقتصاد ورفعه الي مستويات جديده عالميه، مضيفا إلى أن الجمعية تنوي تكرار مثل تلك الاحتفالية وتكريم رموز العمل الوطني وغيرهم مستقبلا.

جاء ذلك خلال فاعليات احتفالية رجال أعمال الإسكندريه بمرور 30 عاما علي إنشائها، بحضور وزيره التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وقيادات حكومية، وأساتذة الجامعة ولفيف من قناصله الدول بالإسكندرية.


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