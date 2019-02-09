وزيرة البيئة تطلق حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية

كتبت آية دعبس

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، مبادرة "شباب للنيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وذلك من الاتحاد المصرى للشراع والتزلج على الماء وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئى Greenish وحملة Very Nile، وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، والفنان أحمد مجدى والفنانة مى الغيطى.

أكدت وزيرة البيئة في كلمتها للشباب أن الوزارة حرصت خلال الأشهر السابقة أن تؤدي مهمتها في صون وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة الشباب والمجتمع المدنى باعتبارهم شريكا أساسيا فى نجاحها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقوم بمجموعة من الاجراءات المستمرة ومنها التفتيش الدوري على المنشآت التي تصرف بشكل مباشر أوغير مباشر والرصد الدوري لنوعية المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية ، حيث ساعدت الوزارة هذه ااشركات في الحصول على منح بقيمة 25 مليون يورو لتوفيق أوضاعها البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة شباب للنيل هي خطوة ضمن تلك الاجراءات والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث والمشاركة في تخليصه من ملوثاته وما يلقى فيه من مخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، مضيفة أن اطلاق المبادرة اليوم سيتبعه حملات أخرى في محافظات الاقصر وأسوان وأسيوط وقنا بهدف التخلص من أكبر قدر من المخلفات الملوثة للنهر، ومساعدة الشباب على ادراك أهمية النهر.

وأكدت أن المخلفات التي سيتم جمعها اليوم سيتم فرزها واستخراج الصالح منها لإعادة التدوير من خلال أحدى جمعيات المجتمع المدني، والمخلفات غير الصالحة للتدوير سيتم نقلها إلى المدفن المحكوم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على استدامة نتائج تلك الإجراءات من خلال دمج الشباب والأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، حيث أطلقت الوزارة من 4 أشهر مبادرة حراس النيل لتشجيع الأطفال على المشاركة في تنظيف النهر من المخلفات، ليدركوا أهميته وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، واستكملنا المبادرة في عدد من المحافظات من خلال الافرع الاقليمية لجهاز شئون البيئة.

وفي ختام كلمتها، قالت الوزيرة:"سنبدأ بقوة معكم ونستكمل الرحلة بالمحافظات؛ فمعا سنقضي على التلوث".

من جانبه، أشاد عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع بالمبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكدا على أهميتها لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث، وأن تكون انطلاقة لمبادرات أخرى لتنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية.

كما أكد الفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي على دعمهما لتلك المبادرة التي اتخذت بعدا مختلفا برعاية وزيرة البيئة لها، وطالبا المتطوعين من الشباب على الاستمرار في تلك الحملات والمبادرات لمساعدة النيل على التنفس مرة أخرى.

تأتي المبادرة في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.