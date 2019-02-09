وزيرة الاستثمار: 18 مليون يورو منح لـ6 مشاريع تنموية مع الاتحاد الأوروبى

كتب ـ عبد الحليم سالم

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن حصول مصر على منح لـ6 مشاريع فى اطار المرحلة الاولى للبرنامج الجديد للاتحاد الاوروبى للتعاون عبر الحدود بقيمة اجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك فى ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمى والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والاردن وتونس.

وتابعت الوزيرة، أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطرى البحر الابيض المتوسط لتنمية التعاون الاقليمى فى مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية .

وأكدت الوزيرة، أن هذا التمويل يضاف الى ما تحصل عليه مصر فى اطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدنى فى اطار شراكة الحكومة والمجتمع المدنى حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدمت للبرنامج بعد تقديم الدعم الفنى من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الاولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير اثناء اجتماعها الاخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الاولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالى سنتين، وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها 3 سنوات وتجمع عددا أكبر من الشركاء بموازنات اكبر، حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على 29 مشروعا بقيمة إجمالية 77.5 مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

وأضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الابيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الاوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الابيض، بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة.

واكدت الوزيرة، أنه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الاقليمية والثنائية للاتحاد الاوروبى لتنمية التعاون معه.