وناقش الوزراء، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى خلال الاجتماعات التى بدأت أمس الأول الخميس وتواصلت لمدة يومين، تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتى عقدت يومى 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوى عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقى عن الوضع الإنسانى فى القارة.

كما اتخذوا خلال الاجتماعات العديد من القرارات من بينها استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية..كما انتخبوا كلا من الجزائر وكينيا وبورى ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، ورشحوا كلا من المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين فى المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقى .

وناقش الوزراء أيضا تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذى ولجانه المختصة، وتتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الـ 15؛ تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية؛ تقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقى والانضمام إليها؛ التقرير المرحلى للمفوضية وتقرير الفريق الوزارى المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية عن أجندة 2063 .

وبحث المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة كذلك المذكرة المفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الأفريقية بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا"، فضلا عن مشاريع الصكوك واعتمادها؛ وكذلك مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشئون المالية والتخطيط الاقتصادى والتكامل.

وناقش الوزراء عددا من البنود لاعتمادها من قبل المؤتمر وتشمل مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية؛ مشروع النظام الأساسى للجنة الأفريقية للسينما والوسائل السمعية والبصرية؛ مشروع النظام الأساسى لمركز الاتحاد الأفريقى الدولى لتعليم الفتيات والنساء فى أفريقيا؛ ومشروع التعديل على المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية؛ بالإضافة إلى مشروع سياسة الاتحاد الأفريقى للعدالة الانتقالية.