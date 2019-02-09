وزارة الآثار تبدأ أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

بدأت وزارة الآثار، اليوم، أعمال ترميم سقف مسجد عمرو بن العاص بدمياط بتكلفة تقديرية ٢ مليون جنيه، وتستمر أعمال الترميم حوالى ٤ أشهر.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إن أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص الأثري، بدأت اليوم السبت بتسلم مقاول المشروع المسجد .

واكد سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سقف المسجد يحتاج لترميم بسبب تراكم مياه الأمطار في موسم الشتاء أعلى المسجد، نظرا لعيوب إنشائية لعدم وجود ميل فى السقف يسهل من تصريف مياه الأمطار.

وأكد سلامة، أن هناك بعض الأعمدة الرخامية والخشبية بالمسجد حدث بها تصدع وسيتم ترميمها، موضحا أن المسجد سيظل مفتوحا أمام المصلين حتى يقوم المقاول ببدء أعمال الترميم من الداخل.