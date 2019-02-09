video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزارة الآثار تبدأ أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص بدمياط

السبت، 09 فبراير 2019 11:25 م
وزارة الآثار تبدأ أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص بدمياط وزارة الآثار - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
بدأت وزارة الآثار، اليوم، أعمال ترميم سقف مسجد عمرو بن العاص بدمياط بتكلفة تقديرية ٢ مليون جنيه، وتستمر أعمال الترميم حوالى ٤ أشهر. 
 
وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إن أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص الأثري، بدأت اليوم السبت بتسلم مقاول المشروع المسجد . 
 
واكد سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سقف المسجد يحتاج لترميم بسبب تراكم مياه الأمطار في موسم الشتاء أعلى المسجد، نظرا لعيوب إنشائية لعدم وجود ميل فى السقف يسهل من تصريف مياه الأمطار. 
 
 
وأكد سلامة، أن هناك بعض الأعمدة الرخامية والخشبية بالمسجد حدث بها تصدع وسيتم ترميمها، موضحا أن المسجد سيظل مفتوحا أمام المصلين حتى يقوم المقاول ببدء أعمال الترميم من الداخل. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صورة عمرها 100 سنة.. قصة بناء مسجد عمرو بن العاص واحتراقه وإعادة إنشاءه

محافظه دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مسجد عمرو بن العاص




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة