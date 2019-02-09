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نقل 68 متشردا بلا مأوى منهم 8 أطفال لدور الرعاية بالبحيرة

السبت، 09 فبراير 2019 08:34 م
نقل 68 متشردا بلا مأوى منهم 8 أطفال لدور الرعاية بالبحيرة
الأمير نصرى
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أعلن اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة استمرار الحملات التى تنفذها فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة لحصر ورصد جميع المشردين بنطاق المحافظة، وقامت الفرق  بالنزول الميدانى بكافة مدن ومراكز المحافظة لحصر كل الحالات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع الأطفال بلا مأوى والمشردين بالشوارع، بأحد دور الرعاية وحل كافة المشكلات التى تواجههم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام فريق عمل التدخل السريع بالمديرية برئاسة حاتم أبو النجا بالمرور الميداني بمراكز دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار وأبو حمص ومدينة النوبارية وتم العثور على  68 حالة متشرد بلا مأوى منهم 6 حالات لأطفال بلا مأوى وتم إيداع 2منهم بدور رعاية الأيتام و 54  حالة رفضت الإيداع فى إحدى المؤسسات الإجتماعية  وجارى التواصل معهم لإقناعهم .

 كما استجابت 8 حالات منهم تم إيداعهم بدار المسنين و مؤسسة الدفاع الإجتماعى بالابعادية  كما تم تسليم عدد 43 بطانية و42 وجبة جاهزة للحالات التي لم تستجيب للفرقة لحين إقناعهم  بالإضافة للعديد من المساعدات المادية والعينية اللازمة لهم .

نقل 68 متشردا بلا مأوى (1)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (2)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (3)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (4)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (5)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (6)
 

 

نقل 68 متشردا بلا مأوى (7)
 

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