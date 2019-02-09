نجيب ساويرس من الجامعة الأمريكية: أزيارة وزير خارجية أمريكا للجامعة فخر

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يساعد الجامعة الأمريكية ردا للجميل، مضيفا: "بدون خريجى طلاب الجامعة الأمريكية كنا سنعانى فى أعمالنا لإيجاد خريجين لمباشرة أعمالنا".

وأضاف ساويرس، بكلمته خلال افتتاح فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الجامعة الأمريكية ببالقاهرة، ممازحا الحضور: يجب معاقبة المهندس الذى شيد "مبنى العلوم"، لأنه كان اسوأ تصميم فى العالم كله وبعد معاينته تم الاتفاق لتحويله إلى مركز تحرير ثقافى، وشرطى لعمل المركز كان إقناع مجلس الأوصياء بهدم المبنى علشان نعمل عليه من جديد وقد تم هذا بالفعل ودعمت وساعدت الادراة بعقلي”، مشيرا إلى أنه لان لا يمكن ان يضيف لمصر وللتعليم سوى الشباب، وانه يريد ان ينافس المركز الاوبرا المصرية.”

وختم ساويرس كلمته قائلاا:” انا اقول كلام يمكن محدش بيقوله وهو أنا بحب أمريكا وبؤمن بيها وبالحرية اللى عندها، وزيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إلى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، لإلقاء خطابه حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار فخر لنا وفخرا للوزير نفسه".

وتتضمن الاحتفالات، والتى تستمر طوال العام، العديد من الأنشطة والفعاليات مثل الاحتفال بذكرى ثورة 1919 يوم 9 مارس، ويتبعها محاضرة نادية يونس التذكارية يوم 20 مارس، والتى تستضيف الاقتصادية البارزة نعمت شفيق كمتحدثة، وتتضمن احتفالات هذا العام كذلك العديد من المحاضرات العامة وفعاليات لخريجى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مناطق متعددة حول العالم بما فى ذلك جنيف ولندن وعمان ودبي.

كما تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال شهر مايو عشاء المئوية والذى يقام فى متحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك، كما تحتفل الجامعة خلال شهر أكتوبر ب 100 عام على بدء الخدمات المقدمة للمجتمع و100 عام على انشاء اتحاد الطلبة بالجامعة خلال شهر نوفمبر، وتختتم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاحتفالات المئوية بأسبوع مليء بالفعاليات والأنشطة والحفلات خلال شهر فبراير 2020.