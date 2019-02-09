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مياه الإسكندرية: تركيب القطع الموفرة بالمنازل يوفر 55% من الاستهلاك وليس إجباريا

السبت، 09 فبراير 2019 10:47 م
مياه الإسكندرية: تركيب القطع الموفرة بالمنازل يوفر 55% من الاستهلاك وليس إجباريا صنابير المياه- أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة شركة مياه الإسكندرية، على أن تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه لن يكون إجباريا على التعاقدات الجديدة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة قامت بتنفيذ مبادرة لتركيب القطع الموفرة لترشيد المياه بالمدارس وبعض المنازل والتعاقدات الجديدة، حيث إن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل من 35% إلى 55%.

وأشار إلى أن الشركة فتحت باب التبرعات لرجال الأعمال، للمساهمة فى تركيب القطع الموفرة فى المدارس الحكومية، حيث تستهدف الشركة تركيبها فى 200 مدرسة، من خلال مساهمات المحافظة والمجتمع المدنى.

كانت شركة المياه قد قامت بتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك مياه الشرب بمدارس إدارة المنتزه التعليمية وسيتم تعميمها على مستوى مدارس محافظة الإسكندرية.


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