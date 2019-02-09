موجز 6مساء.. التعليم توزع التابلت على الطلاب غدا.. ومناهج لنمط حياة صحية



نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت غدا الأحد على طلاب المدارس، موضحا أن هناك تعاونا بين الحكومة والمجتمع المدنى، وبالتوازى مع وزارة الصحة فى الكشف عن التقزم وفيروس سى.

وأكد وزير التعليم، أن هناك أطفالا يعانون من ضعف البصر، ويعانون من السكر ويصابون بغيبوبة سكر، والرئيس تحدث عن "اللايف ستيل" أو نمط الحياة الصحى، والنظافة الشخصية، لافتا أن جزء كبير من التسمم فى المدارس أن الطلبة كانوا "يفرشون الجبنة النستو بأصابعهم". وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء لأهم الأخبار..

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت غدا الأحد على طلاب المدارس، موضحا أن هناك تعاونا بين الحكومة والمجتمع المدنى، وبالتوازى مع وزارة الصحة فى الكشف عن التقزم وفيروس سى.

وأكد وزير التعليم، أن هناك أطفالا يعانون من ضعف البصر، ويعانون من السكر ويصابون بغيبوبة سكر، والرئيس تحدث عن "اللايف ستيل" أو نمط الحياة الصحى، والنظافة الشخصية، لافتا أن جزء كبير من التسمم فى المدارس أن الطلبة كانوا "يفرشون الجبنة النستو بأصابعهم".

ينشر "اليوم السابع"، فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلي العاصمة الإثيوبية، اليوم السبت، ليترأس الإتحاد الإفريقى فى دورته رقم 32 للقمة بأديس أبابا.

فيما أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطار أديس أبابا، فور وصوله إلي العاصمة.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى غدا الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

في إطار تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان "4 طلاب فى الأزهر يسخرون من الأقباط" صوره 4 من الشباب، تضمن الإسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

وأسفرت الجهود عن تحديد المشاركين بمقطع الفيديو مقيمين بمنطقة صفط الحنا مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع في 31 يناير الماضي، بمنزل أحدهم ويدعى "السيد .م.س" طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، وبثه الطالب "مصطفى .ح.ف - طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية عبر قناته على موقع "اليوتيوب" بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية.

حرر المحامى محمد رمضان عبد المنعم محضرا بقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بتضرره من قيام هيثم أبو العز الحريري النائب عن دائرة قسم محرم بك، بالجمع بين راتبين، وذلك من خلال تقاضيه مبالغ مالية عبارة عن رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محل عمله السابق، بالإضافة إلى الراتب الذى يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال البلاغ .

تداولت صفحات أولياء الأمور على الفيس بوك، صورة من إقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخاص باستلام طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة الحاسب اللوحى" التابلت.

عقب زيارته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، مؤكدًا أن المركز يُعد درة الساحل الشمالى، وقاطرة التنمية السياحية بالمنطقة، وتعمل وزارة الإسكان حاليًا، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عودة المركز السياحى لتبوؤ مكانه المميز بين المناطق السياحية، باعتباره أهم وأشهر المقاصد السياحية بالساحل الشمالى، وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية (شبكات المياه والصرف الصحى، والطرق والكبارى)، وتطوير مناطق الأسواق التجارية، وإعادة تشغيل المسرح الرومانى، مكلفا بأن يشهد الصيف المقبل طفرة حقيقية فى مارينا.

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا أمس فى دبى مع كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، على هامش اجتماعات المنتدى السنوى الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربى بمشاركة كبار مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين.

قالت شيرين محب حكيم، والدة الطفلة جانو أسامة سعيد، 11 عاما، المصابة بورم خبيث داخل الحبل الشوكي، إن رئاسة الجمهورية أبلغتها اليوم أن مستشفى وادي النيل جاهزة لاستقبال ابنتها للبدء فى العلاج، حيث من المقرر أن يجرى خبير أجنبى العملية الجراحية اليوم بالمستشفى.

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً الأحد، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد والرئيس السودانى عمر البشير وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الافريقى.

أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 13073 فرصة عمل، وفقًا للنشرة القومية للتشغيل حتى نهاية شهر فبراير الجارى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 13073 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد.

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم بمرور 100 عام من التميز والابتكار والخدمات التعليمية والثقافية المميزة فى مصر، وبدأت احتفالات المئوية، والتى تستمر لمدة عام كامل، اليوم فى حرم الجامعة بالتحرير بافتتاح مركز التحرير الثقافى.

وتضمن انطلاق الاحتفالات كذلك حفلات موسيقية مقدمة من فرقة عالمية وعروض للفنان هشام عباس (خريج الجامعة عام 1988) والفنان محمود العسيلى (خريج الجامعة عام 2006)، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية.

تشرف القارة الأفريقية برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الثانية والثلاثين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى سيتسلم رئاسة الاتحاد غدا الأحد .

ومن المقرر أن يشهد اليوم السبت، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى لقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بنظرائه فى كل من دولتى السودان وإثيوبيا، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وكذا أعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

فى ضربة أمنية جديدة للفساد، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين لقيامهما بالتوطؤ مع موظفين إثنين بحى الأسمرات لتمكينهما من الحصول على شقة بمشروع تطوير العشوائيات دون وجه حق.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث المرافق بالقاهرة قيام" محمد.أ" مدير التسكين بحى الأسمرات، و"محمد.ق" مساعد مدير التسكين بحى الأسمرات، بالتلاعب فى دفتر سجلات التسكين الخاصة بحى الأسمرات وإدراج "ميادة.ع" 17 طالبة ومقيمة بحى الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم كمستحقة لوحدة سكنية كوحدة بديله بمشروع تطوير العشوائيات المخصصة لجدتها "صفصف.ع" متوفية منذ 11 يناير الماضى، وتحرير إيصال سداد قيمة إيجارية باسم الأولى على خلاف الحقيقة مقابل مبلغ مالى.

أعادت صباح اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية بطنطا، الشاب محمد رجب الغرباوى، والذى قامت والدته عز ابوها القلمى، بحبسه 10 سنوات داخل المنزل بقرية سجين الكوم التابعة لقطور، بعد أن تم توقيع الكشف الطبى عليه، ورفضت المستشفى بقائه وتحويله لمستشفى قطور المركزى مرة أخرى، تحت تصرف النيابة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.