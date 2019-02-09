وذكرت القناة، اليوم السبت، أنه على وقع سلسلة الخسائر التي منيت بها المليشيا في محافظة البيضاء، بدأ الحوثيون حملة مداهمات واعتقالات ضد أبناء قبيلة (مشدل) في المحافظة، إضافة إلى ترهيب المواطنين باستخدام الأعيرة النارية ومحاصرة المنازل والتهديد بتفجير بعضها.

وكانت المليشيا الحوثية تكبدت الأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة في منطقة آل مشدل بمحافظة البيضاء.