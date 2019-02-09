مصر للطيران تبدأ سداد مديونياتها للبترول

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

أعلنت وزارة الطيران المدنى، أنه تم التنسيق مع وزارة البترول، من خلال عقد اجتماعين موسوعين، بين شركتى مصر للطيران ومصر للبترول، للبدء فى سداد مستحقات وزارة البترول لدى مصر للطيران، والتى كانت مقابل شراء وقود بالسعر العالمي .

وقالت الوزارة فى بيان: تلك الخطوة تأتى فى إطار إلاستراتيجية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة للنهوض بقطاع الطيران، من خلال استكمال خطط التطوير والتحديث فى كافة المجالات، بالتوازى مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وفى ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، والتى أسفرت عن تحقيق مصر للطيران، أرباحا بلغت قرابة المليار جنيه لأول مرة منذ عشر سنوات.

يأتى هذا تماشياً مع الخطة التى بدأتها وزارة الطيران المدنى، من أجل تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران، وزيادة معدلات الأرباح، والبدء فى سداد كامل مديونياتها، وحرصاً من الوزارة على عدم تزايد متأخرات قطاع الطيران المدنى، لصالح الدولة، حيث أنه يعد من أهم الموارد الاقتصادية للدخل القومي .