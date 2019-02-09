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مستشفى دماص تستقبل محافظ الدقهلية بالمزمار البلدى.. ويرد:راحة المرضى أهم

السبت، 09 فبراير 2019 03:31 م
مستشفى دماص تستقبل محافظ الدقهلية بالمزمار البلدى.. ويرد:راحة المرضى أهم زياره محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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استقبلت فرقة المزمار البلدى، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أثناء تفقده وزيارته لمستشفى دماص المركزى التابعة لمركز ميت غمر.

 

وبعد حدوث حالة من الضوضاء، طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية توقف فرقة المزمار البلدى التى كانت فى استقباله، وقال إن راحة المرضى أهم، وأضاف أن الاحتفاء الحقيقى هو أن نجد مستشفى على مستوى عالى، وأصر الدكتور شاروبيم على الاطمئنان على كل المرضى المتواجدين بوحدة الغسيل الكلوى وتحدث إليهم، قائلا إن وجودكم فى هذا المكان علامة على أنه يقدم خدمة انتم راضين عنها ولن نتخلى عن تقديمها.

 

وتفقد وحدة الغسيل الكلوى واستمع إلى العديد من المرضى الذين أشادوا بالانضباط وحسن المعاملة من الأطباء وهيئة التمريض ومستوى الرعاية التى يلقونها أثناء وجودهم فى وحدة الغسيل.

 

وأبدى محافظ الدقهلية سعادته بما استمع إليه من المرضى وقال إن شهادات المرضى أهم كثيرا من حداثة الأجهزة أو المبانى لأنها تجاوزت الشكل المشرق إلى المضمون لذلك قررت تقديرا لجهود العاملين صرف مكافأة تبلغ نصف شهر لجميع العاملين بالمستشفى.

 

وقال شاروبيم كما نحاسب المقصرين علينا تقدير المجدين والمجتهدين وقوبل قرار محافظ الدقهلية بالهتاف والزغاريد من قبل عدد كبير من العاملين.


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