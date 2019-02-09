مسئولان بحى الأسمرات يتقاضيان رشوة 12 ألف جنيه لتمكين طالبة من شقة

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية جديدة للفساد، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين لقيامهما بالتوطؤ مع موظفين إثنين بحى الأسمرات لتمكينهما من الحصول على شقة بمشروع تطوير العشوائيات دون وجه حق.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث المرافق بالقاهرة قيام" محمد.أ" مدير التسكين بحى الأسمرات، و"محمد.ق" مساعد مدير التسكين بحى الأسمرات، بالتلاعب فى دفتر سجلات التسكين الخاصة بحى الأسمرات وإدراج "ميادة.ع" 17 طالبة ومقيمة بحى الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم كمستحقة لوحدة سكنية كوحدة بديله بمشروع تطوير العشوائيات المخصصة لجدتها "صفصف.ع" متوفية منذ 11 يناير الماضى، وتحرير إيصال سداد قيمة إيجارية باسم الأولى على خلاف الحقيقة مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبفحص دفتر سجلات التسكين الخاص بحى الأسمرات تبين وجود كشط وتعديل وإدراج اسم "ميادة.ع" كمستفيدة بالوحدة السكنية وتحرير إيصال بسداد القيمة الايجارية بذات الاسم على خلاف الحقيقة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطها ، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها وقررت بأنه نظراً لوفاة جدتها المستفيدة الفعلية للوحدة السكنية ورغبتها فى الإستفادة بالوحدة السكنية إستعانت بعمها "سامى.ح" عامل أحذية ومقيم بحى الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم ، والذى تواصل مع المتهمين وإتفق معهما على تمكينها من الإستيلاء على الوحدة السكنية مقابل 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وقام بتسليمهما المبلغ المالى عقب إدراج إسمها بدفتر سجلات التسكين وتحرير إيصال سداد القيمة الإيجارية.

وأضافت التحريات سابقة قيامها بتحرير مذكرة بقسم شرطة المقطم تفيد فقدها لعقد إستلام الوحدة السكنية على خلاف الحقيقة، وتم بإرشادها ضبط عمها "سامى.ح" بمواجهته بما جاء بأقوال المتهمه أيدها، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.