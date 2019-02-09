محافظ بنى سويف: استعدينا لاستقبال الفصل الدراسى الثانى فى 2153 مدرسة غدا

بنى سويف :هانى فتحى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، موقف الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2018/2019، غدا الأحد.

و أشار المحافظ إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والوحدات المحلية لاستقبال مايقرب من 800 ألف طالبا وطالية فى أكثر من 2153مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال التأكد من انتهاء بعض أعمال الصيانة البسيطة التى أجريت لبعض المدارس خلال عطلة نصف العام، وكذا الانتهاء من أعمال إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المدرسين وعمليات توريد كتب الفصل الدراسى الثانى والتغذية المدرسية.

كما شدد المحافظ على متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، والاستفادة من جهود الدولة التى تبذلها لتوفير المناخ المناسب والعناصر اللازمة للعملية التعليمية من كوادر بشرية ومنشآت وخدمات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس، مشددا على استمرار تلك الحملات، وموجها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات.

كما لفت المحافظ إلى بعض الجهود النوعية التى تم تنفيذها مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى، منها الإعلان عن مسابقة لسد النقص فى بعض التخصصات والمواد عن طريق التعاقد المؤقت لشغل وظائف التعليم حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى وذلك فى ضوء احتياجات الإدارات التعليمية ،علاوة على توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية "طريق الخير" والذى بمقتضاه سوف تساهم الجمعية مع المحافظة فى سد العجز فى المدرسين فى بعض المواد الدراسية بمدارس إدارة الفشن التعليمية، والتى يصل عددهم إلى 200 معلماً فى مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم.