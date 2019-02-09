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محافظ الجيزة ووزير الشباب فى ماراثون للجرى بمشاركة 3 آلاف طالب ـ صور

السبت، 09 فبراير 2019 12:11 م
محافظ الجيزة ووزير الشباب فى ماراثون للجرى بمشاركة 3 آلاف طالب ـ صور محافظ الجيزة ووزير الشباب يشاركون الطلاب ماراثون للجرى
كتب ـ سيد الخلفاوى
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شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، 3 آلاف طالب وطالبة من مدارس المحافظة في ماراثون للجري واختراق ضاحية والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في ختام مبادرة "متميزة يا جيزة" والتى استمرت خلال إجازة الفصل الدراسى الأول. 
 
أكد محافظ الجيزة، أن الماراثون يعد فرصة جيدة لتجمع الشباب والحث على ممارسة الرياضة، إضافة إلى المشاركة في العديد من الأنشطة التي تم تنظيمها  لمختلف الأعمار السنية.
 
وأشار إلى أن الماراثون  بدأ من خلف منطقة مول مصر وحتي المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الطلاب وذوي القدرات الخاصة من مختلف مدارس المحافظة، مؤكدا أن الرياضة هى أسلوب حياة يجب أن يحرص الطلاب علي وضعها أولوية لهم، مشيرا إلى أنه أصر على مشاركة الطلاب والشباب ماراثون الجري للتأكيد على رسالة الرياضة الهامة فى إحداث التطوير والتنمية الفكرية والبدنية والابداعية للطلاب والمجتمع بأكمله . 
 
وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على نشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها محوراً أساسياً  يتم تنفيذها على مدار العام لتنمية قدرات الشباب ورفعها، معربا عن سعادته بنجاح التنظيم ومشاركة الكم الكبير من الطلاب والشباب بالماراثون والفعاليات المتنوعة. 
 
وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الطلاب عبروا عن سعادتهم البالغة لمشاركة محافظ الجيزة ووزير الشباب والرياضة الانشطة الرياضية للطلاب بالمدينة التعليمية والتي تنوعت ما بين انشطة كشافة ومباريات كرة قدم للبنين والبنات وأنشطة الوسائل التعليمية والتربية الاجتماعية والبيئية والموهوبين والمخترعين والحفل المسرحى لطلاب المدارس من مختلف الأعمار، لافتا أن مبادرة "متميزة يا جيزة" بالقيم والاخلاق شهدت مشاركة كبيرة من قبل الطلاب والأساتذة والمشرفين وساهمت في تفريغ طاقات الشباب خلال إجازة الفصل الدراسى الأول.
 
 
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