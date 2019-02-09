مباحث آداب القليوبية: فحص 39 شقة مفروشة وتحرير 37 قضية مرافق عامة

كتب نيفين طه

شنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن فحص 39 شقة و144 من قاطنيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق متصل نجحت مديرية أمن القليوبية فى ضبط 37 قضية مرافق عامة، منها 15 أشغال طريق، 12 نظافة عامة وبيئة، 64 إزالة فورية، 2 وصلات كهربائية، 12 إعلان مخالف، 2 فرش شاى، 7 تندة مخالفة، ورفع طن مخلفات وقمامة، 9 بائع متجول.