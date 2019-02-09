لجنة انتخابات الصيادلة: نبذل جهودا لإنجاح الانتخابات لبدء مرحلة جديدة بالنقابة

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، حرص اللجنة على خروج انتخابات النقابة بصورة مشرفة تتسم بالشفافية والنزاهة، موضحا أن الانتخابات القادمة ستجرى على مقعد النقيب العام و12مقعد بمجلس النقابة اضافة الى كافة مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضاف عطية، فى بيان، أن اللجنة تبذل أقصى ما فى جهدها لانجاح العملية الانتخابية لنقابة الصيادلة لبدء مرحلة جديدة مليئة بالعمل، بعد تعرض النقابة لأزمات متلاحقة خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، بفتح باب الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، اليوم السبت 9 فبراير حتى الإثنين 11 فبراير الجارى، على أن تقدم الطعون والتظلمات بالنقابة العامة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.