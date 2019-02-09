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قرن من الزمان.. الأمن العام يضبط متهما مطلوبا فى 104 سنين سجن

السبت، 09 فبراير 2019 02:21 م
قرن من الزمان.. الأمن العام يضبط متهما مطلوبا فى 104 سنين سجن حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط 3 محكوم عليهم هاربين مطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكما قضائيا، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة الصادر ضدهم أحكام فى قضايا الجنايات.

 

 تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "الجيزة، سوهاج" والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط  "محمد ع. م"  مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق مطلوب التنفيذ عليه فى 17 حكما قضائيا (7 أحكام جنايات، 10 أحكام جزئية) فى قضايا  "شيك، إيصال أمانة، تبديد، ضرب، نصب، خيانة أمانة".. بإجمالى مدد حبس بلغت حوالى 104 سنة.

 

وأثمرت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط "مسعد س.ع" مُقيم بمدينة المنزلة  بمحافظة الدقهلية.. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط "راضى ح. ن" عامل مُقيم بنى حميل دائرة مركز شرطة البلينا.. محكوم عليه فى قضية "تمكين مساجين من الهرب" والمقضى فيها بالسجن لمدة 3 سنوات وكذا مطلوب ضبطه فى قضيتين "قتل- سرقة بالإكراه".


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