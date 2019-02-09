video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غضب فى الأوساط الصحفية الفرنسية بعد محاولة السلطات مداهمة موقع ميديا بارت

السبت، 09 فبراير 2019 11:31 ص
غضب فى الأوساط الصحفية الفرنسية بعد محاولة السلطات مداهمة موقع ميديا بارت الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

أعرب صحفيون فرنسيون ومدافعون عن حرية الصحافة فى فرنسا، عن غضبهم بعد أن حاول ممثلو الادعاء تفتيش مكاتب موقع "ميديا بارت" للأخبار الاستقصائية، الذى نشر تسجيلات صوتية لمساعد سابق للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الذى يواجه مشكلات قانونية منذ عدة أشهر.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، السبت، فإن حدة الغضب  تزايدت إزاء تجاوزات تنفيذية محتملة بعد تقارير تفيد بأن معلومات من مكتب رئيس الوزراء دفعت المدعى العام فى باريس لفتح التحقيق الذى دفع بعملية التفتيش. وقال فابريس آرفى، الذى يقود قسم التحقيقات فى ميديا بارت: "هذا التحقيق ليس سوى مطاردة لمصادرنا مما يهدف إلى منعنا من البحث عن الحقيقة والوصول إليها".

 

عندما وصل اثنان من المدعين العامين وثلاثة من ضباط الشرطة، صباح الاثنين الماضى، لتفتيش مكاتب Mediapart فى باريس، تم إبعادهم. وبحسب الصحيفة لم يكن الموقع الإخبارى ملزمًا قانونًا بتقديم ما يتعلق بالبحث المرتبط بـ أليكساندر بينالا، المساعد السابق لماكرون، بسبب الطبيعة الأولية للتحقيق فى انتهاك محتمل للخصوصية والحيازة غير القانونية لأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية.

 

ومع ذلك، اعتبر الصحفيون الفرنسيون ومؤيدوهم هذا الإجراء دليلاً جديداً على الموقف العدائى تجاه وسائل الإعلام من قبل الرئيس الفرنسى، الذى واجه مؤخراً ضغوطاً بعد أن قرر نقل غرفة الصحافة خارج قصر الإليزيه، مقر الرئاسة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يلجأ للاستفتاء للخروج من عنق "السترات الصفراء ".. الرئيس الفرنسى يبحث خفض عدد البرلمانيين ..مقربين من الرئاسة: كل شىء مطروح للنقاش ..واعتراضات على تزامن الاستفتاء مع انتخابات الاتحاد الأوروبى

فرنسا

الصحافة

حرية الصحافة

ايمانويل ماكرون

قصر الاليزيه

الرئيس الفرنسى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة