غادة والى تشهد احتفال جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها

كتب مدحت وهبة

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم احتفالية جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية احتفالا بمرور 30 عاما على إنشائها بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.





وهنأت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها، كما هنأت رجال أعمال مصر المبدعين وتحية تقدير للقطاع الخاص المصري وتقدير وزارة التضامن والحكومة المصرية لصموده وعمله وابتكاره في كل المجالات، مشيرة إلى أن الفرصة لا تأتى كثيرا لكى تعبر كوزارة وحكومة عن تقديرنا للقطاع الخاص .



وقالت والي خلال كلمتها بالاحتفالية- إن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية جمعية أهلية لها طبيعة خاصة، لأن أعضاءها من رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الجمعية تتميز بالجرأة والابتكار والحداثة والتنافسية وكل هذا استمدته من روح أعضائها وهي دائما سمة وروح رجال الأعمال الناجحين، كما أن الجمعية نجحت في خلال 30 عاما في توزيع قروض قيمتها ١٢ مليار جنيه استفاد منها مليون ونص مقترض، مؤكدة أنه إذا تحول ١٠٪ فقط من هذا العدد إلى رجال أعمال وأصبح لهم مشاريع تتسم بالاستدامة فهذا إنجاز كبير.





وأشارت والي إلى أنها سعيدة الحظ لأنها تعاملت مع معظم أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملها في الأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية، قائلة : "كان للجمعية دائما أفكار ورؤية ودخول بجسارة في المشروعات وتنفيذها بكفاءة كبيرة".





وقالت والي إنه مجرد أن يفتح رجل الأعمال مشروع ويحارب لكي يستمر مشروعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فهو يستحق التقدير والاحترام ولكن عندما يوفر رجل الأعمال عمل اجتماعي فهذا فضل عظيم، مشيرة إلى أنها باسم وزارة التضامن فخورة بالعمل مع مؤسسة مجتمع مدني لها دور فاعل في التدريب وتنمية ومساعدة الناس لبداية مشروعاتهم.



وتمنت والي أن يكون هناك يوما ما جمعية لسيدات الأعمال، وأن تفتح الجمعية المجال للسيدات للالتحاق بهم، وألا تكتفي الجمعية بتواجد الرجال فقط كأعضاء بها، مهنئة شعب الإسكندرية على الرؤية الطموحة لمحافظ الإسكندرية في طريق عودة الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط "بهية ومارية وأجمل مدينة في مصر"، على حد قولها.



وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من رجال الأعمال المؤسسين للجمعية وأعضاء مجالس إدارتها على مدار تاريخها، كما عرض المهندس محمد صبري رئيس مجلس أدارة الجمعية أبرز إنجازات الجمعية على مدار 30 عاما.







