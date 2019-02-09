video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى تشهد احتفال جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها

السبت، 09 فبراير 2019 11:32 م
غادة والى تشهد احتفال جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها غادة والى خلال حفل جمعية رجال أعمال الإسكندرية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم  احتفالية جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية احتفالا بمرور 30 عاما على إنشائها بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.


وهنأت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها، كما هنأت رجال أعمال مصر المبدعين وتحية تقدير  للقطاع الخاص المصري وتقدير وزارة التضامن والحكومة المصرية لصموده وعمله وابتكاره في كل المجالات، مشيرة إلى أن الفرصة لا تأتى كثيرا لكى تعبر كوزارة وحكومة عن تقديرنا للقطاع الخاص .

وقالت والي خلال كلمتها بالاحتفالية- إن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية جمعية أهلية لها طبيعة خاصة، لأن أعضاءها من رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الجمعية تتميز بالجرأة والابتكار والحداثة والتنافسية وكل هذا استمدته من روح أعضائها وهي دائما سمة وروح رجال الأعمال الناجحين، كما أن  الجمعية نجحت في خلال 30 عاما في توزيع قروض قيمتها ١٢ مليار جنيه استفاد منها مليون ونص مقترض، مؤكدة أنه إذا تحول ١٠٪ فقط من هذا العدد إلى رجال أعمال وأصبح لهم مشاريع تتسم بالاستدامة فهذا إنجاز كبير.


وأشارت والي إلى أنها سعيدة الحظ لأنها تعاملت مع معظم أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملها في الأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية، قائلة : "كان للجمعية دائما أفكار ورؤية ودخول بجسارة في المشروعات وتنفيذها بكفاءة كبيرة".


وقالت والي إنه مجرد أن يفتح رجل الأعمال مشروع ويحارب لكي يستمر مشروعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فهو يستحق التقدير والاحترام ولكن عندما يوفر رجل الأعمال عمل اجتماعي فهذا فضل عظيم، مشيرة إلى أنها باسم وزارة التضامن فخورة بالعمل مع مؤسسة مجتمع مدني لها دور فاعل في التدريب وتنمية ومساعدة الناس لبداية مشروعاتهم.

وتمنت والي أن يكون هناك يوما ما جمعية لسيدات الأعمال، وأن تفتح الجمعية المجال للسيدات للالتحاق بهم، وألا تكتفي الجمعية بتواجد الرجال فقط كأعضاء بها، مهنئة شعب الإسكندرية على الرؤية الطموحة لمحافظ الإسكندرية في طريق عودة الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط "بهية ومارية وأجمل مدينة في مصر"، على حد قولها.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من رجال الأعمال المؤسسين للجمعية وأعضاء مجالس إدارتها على مدار تاريخها، كما عرض المهندس محمد صبري رئيس مجلس أدارة الجمعية أبرز إنجازات الجمعية على مدار 30 عاما.



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى تكشف عن طرح بنك ناصر أوعية ادخارية جديدة.. تعرف عليها

التضامن

غادة والي

جمعية رجال أعمال الإسكندرية




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة