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ضبط 8 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

السبت، 09 فبراير 2019 01:52 م
ضبط 8 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة أسمدة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

شارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمي رئيس ادارة الرقابة التجارية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 8 أطنان أسمدة مدعمة بمركزى رشيد وأبو حمص، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

كما تم ضبط 300 كرتونة تونة مستوردة مجهولة المصدر، وكذلك ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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