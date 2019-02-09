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ضبط 2020 حكما قضائيا وتحرير 695 مخالفة مرورية بالغربية

السبت، 09 فبراير 2019 09:57 م
ضبط 2020 حكما قضائيا وتحرير 695 مخالفة مرورية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2 قطعة سلاح نارى، 4 قضايا مخدرات، و13 قطعة سلاح أبيض، و2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا متنوعة، كما تم ضبط 55 قضية تموين، وتحرير 570 مخالفة مرافق، و695 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 2020 حكما قضائيا، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.


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