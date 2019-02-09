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ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 09 فبراير 2019 12:51 ص
ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 10 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 10 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "مصطفى.ا.ال"35 عام مقيم الزقازيق شرقية و"محمد.ع.م" 35 عام مقيم الحسينية شرقية و"رضا.س.ال"50 عام موظف مقيم شمال سيناء و"مجدى.ط.ع"46 عام سائق مقيم العريش شمال سيناء و"صلاح.ع.ا"55 عام سائق مقيم فاقوس شرقية و"عصام.ع.ع"29 عام سائق مقيم ابوحماد شرقية و"رضا.ح.ك"35 عام دبلوم تجارة مقيم صفط اللبن المنيا و"مصطفى.ك.م"27 عام طالب مقيم العريش شمال سيناء و"محمد.ف.م"21 عام عاطل مقيم حلوان القاهرة و"حسن.م.س"22 عام طالب مقيم رمانة شمال سيناء .  

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 
 

 

 


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