ضبط شخصين تخصصا فى تزوير المحررات الرسمية بشبرا الخيمة

القليوبية- فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على شخصين كونا تشكيل عصابى، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، بقيام حاصل على دبلوم وعاطل "له معلومات جنائية" ،مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بتكوين تشيكل عصابى تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.

حيث يقوم الأول باصطناع تلك المحررات والمستندات، ويقتصر دور الثانى فى ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية و بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبطهما،وعُثر بمسكن الأول على36 بنطة خاصة بدمغ أرقام شاسيهات السيارات، 27 نموذج فحص فنى، 20 أمر إستلام لوحات معدنية خالية البيانات، 13 فاتورة بيع سيارة، 9 نماذج طلب تجديد سيارة- إيصال مكربن منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى،5 بطاقات رقم قومى لأسماء مختلفة،4 نماذج رخص تسيير مؤمنة خالية البيانات، عقد بيع سيارة خالى البيانات، وممهور بخاتم شعار الجمهورية ،توكيل بيع سيارة خالى البيانات، نموذج ترخيص سيارة موجه للمرور المركزى، شهادة إتمام مرحلة دراسية ممهور بخاتم شعار الجمهورية، نموذج رخصة قيادة مؤمن خالى البيانات ،وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.