صور.. 274 مدرسة تستقبل الطلاب بكفر الشيخ.. والصحة تستعد للمسح الطبى

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد آلاف الطلاب والطالبات على مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، صباح اليوم السبت، فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثاني، بـ274 مدرسة، منها 149 مدرسة ابتدائى، و91 مدرسة إعدادية، و5 مدارس ثانوية، و5 مدارس زراعية، و5 مدارس صناعية، و19 مدرسة تجارية، فى حين تستقبل كل مدارس المحافظة الطلاب غداً الأحد فى مراحل التعليم المختلفة، "ثانوية عامة، وفنية، وإعدادية، وابتدائية، وتربية خاصة ، ومدارس الفصل الواحد"، على مستوى 13 إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

كما شهدت الشوارع تواجد أمنى، ومرورى لتيسير حركة المرور فى ظل توجيهات اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بتواجد حملات مرورية فى الشوارع.

وتناولت الكلمات فى الإذاعة المدرسية عن الانتماء للوطن ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسيى 100 مليون صحة، والمسح الطبى بالمدارس، وعلى موسيقى الأغانى الوطنية انصرف الطلاب لفصولهم للحصص الدراسية.

وتابع الدكتور إسماعيل، طه محافظ كفرالشيخ، استقبال مدارس المحافظة للطلاب بجميع المراحل التعليمية، مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، وتلقى تقريراً عن استعداد مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، وهيئة التأمين الصحي، لحملة المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة.



























