صور.. مدارس الفترتين بشمال سيناء تبدأ يومها بنفى شائعة إلغاء الدراسة

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت اليوم الدراسة بمدارس شمال سيناء التى تعمل فترتين صباحية ومسائية داخل مدينة العريش ومناطق الحسنة ونخل، فى وسط سيناء بنفى شائعة أن الدراسة لن تنتظم خلال النصف الثانى بشمال سيناء .

وتفقدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، يرافقها يسرى جاسر مدير ادارة العريش التعليمية أول ساعات الدراسة فى مدرسة العريش الإعدادية بنات، مؤكدة للطالبات أنه لا صحة لما تردد عن توقف الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى.

وقالت "مرتجى"، لـ"اليوم السابع" إن الدراسة بدأت فى مدارس الفترتين بشكل طبيعى فى المدارس، التى بدأت عملها اليوم وهى جميع مدارس إدارتى الحسنة ونخل ومدارس العريش، وهى الشهيدة بسمة السعيد الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد شريف حسين الابتدائية، والتجارة بنات، وأبوبكر الصديق الإعدادية وال ذكرى للتعليم الأساسى والعريش الصناعية .

أضافت أنه مقررا أن تستكمل الدراسة بانطلاقه كليه بجميع المدارس غدا الأحد فى 591 مدرسة على مستوى شمال سيناء للمراحل الابتدائى وثانوى وفنى وتجريبى وخاص وتعليم مجتمعى ومهنى، عدد فصولها 3683 فصل.