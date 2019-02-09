video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. مدارس الفترتين بشمال سيناء تبدأ يومها بنفى شائعة إلغاء الدراسة

السبت، 09 فبراير 2019 08:37 ص
صور.. مدارس الفترتين بشمال سيناء تبدأ يومها بنفى شائعة إلغاء الدراسة جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

بدأت اليوم الدراسة بمدارس شمال سيناء التى تعمل فترتين صباحية ومسائية داخل مدينة العريش ومناطق الحسنة ونخل، فى وسط سيناء بنفى شائعة أن الدراسة لن تنتظم خلال النصف الثانى بشمال سيناء .

IMG-20190201-WA0012

وتفقدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، يرافقها يسرى جاسر مدير ادارة العريش التعليمية أول ساعات الدراسة  فى مدرسة العريش الإعدادية بنات، مؤكدة للطالبات أنه لا صحة لما تردد عن توقف الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى.

unnamed (1)

وقالت "مرتجى"، لـ"اليوم السابع" إن الدراسة بدأت فى مدارس الفترتين بشكل طبيعى  فى المدارس، التى بدأت عملها اليوم وهى جميع مدارس إدارتى الحسنة ونخل ومدارس العريش، وهى الشهيدة بسمة السعيد الإعدادية بنات  ومدرسة الشهيد شريف حسين الابتدائية، والتجارة بنات، وأبوبكر الصديق الإعدادية وال ذكرى للتعليم الأساسى والعريش الصناعية .

unnamed (2)

أضافت أنه مقررا أن تستكمل الدراسة بانطلاقه كليه بجميع المدارس غدا الأحد  فى 591 مدرسة على مستوى شمال سيناء للمراحل الابتدائى وثانوى وفنى وتجريبى وخاص وتعليم مجتمعى ومهنى، عدد فصولها 3683 فصل.

 
unnamed

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. استئناف الدراسة بـ3 مراكز ثقافة إسلامية تابعة للأوقاف بشمال سيناء

صور.. "تعلم الفن التشكيلى" مبادرة جديدة لتعليم مبادئ الرسم مجانا بالعريش

سحب مياه الأمطار من شوارع بئر العبد فى شمال سيناء.. صور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة