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صور.. محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك ويتفقد مستشفى الأقصر العام

السبت، 09 فبراير 2019 02:09 م
صور.. محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك ويتفقد مستشفى الأقصر العام جولة المحافظ بمستشفى الاقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة الأقصر تفقد خلالها أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية التى تتم بمنطقة الكرنك، وأعمال تركيب بلاط الانترلوك بالحارات والشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة إنتظام عمل الأجهزة المحلية، برفقة العميد صلاح المنظومه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد الطرق والشوارع المحيطة بحديقة الكرنك بارك والمناطق المجاورة، حيث تابع أعمال تطوير وتحسين الطرق وتمهيدها عقب الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، حيث وجه المحافظ بإستكمال أعمال الرصف وحصر الشوارع الضيقة والحارات لتركيب بلاط الإنترلوك لها والإهتمام بالعمل على تطوير الشوارع وتجميلها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأقصر العام ومتابعة إنتظام العمل بها وتواجد الأطباء وأطقم العمل، وتجول المحافظ بالمستشفى وتفقد أقسامها وغرف الرعاية والعلاج والعيادات ووجه بحسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم، كما عقد اجتماعا مع مدير المستشفى الدكتور عبد الناصر محمد  وجه خلاله بالمتابعة المستمرة لتواجد الأطباء والتمريض والعمال وتكثيف الرقابة وانتظام العمل بالمستشفى والحفاظ عليها كصرح طبى يقدم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين .

 

محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (1)
محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (1)

 

محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (2)
محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (2)

 

محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (3)
محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق بمنطقة الكرنك (3)

 


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