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صور.. قتيل ومصابين فى حادث تصادم قطارين بإسبانيا

السبت، 09 فبراير 2019 02:04 ص
صور.. قتيل ومصابين فى حادث تصادم قطارين بإسبانيا حادث تصادم قطار فى إسبانيا
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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أعلن مسئولون فى إسبانيا، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، الجمعة فى حادث تصادم قطار فى إحدى المناطق القريبة من مدينة برشلونة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم قطارين فى إحدى الضواحى القريبة من مدينة برشلونة بين مدينتى (سان فيسينك دى كاستيليت) و(مانريسا)، ما أدى إلى توقف خدمة السكك الحديدية.

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (1)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا 

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (2)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (3)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا 

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (4)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا 

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (5)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (6)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا 

 

حادث تصادم قطارين بإسبانيا (7)
حادث تصادم قطارين بإسبانيا 

 

 


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