صور.. قتيل ومصابين فى حادث تصادم قطارين بإسبانيا

كتب وكالات _ تصوير رويترز

أعلن مسئولون فى إسبانيا، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، الجمعة فى حادث تصادم قطار فى إحدى المناطق القريبة من مدينة برشلونة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم قطارين فى إحدى الضواحى القريبة من مدينة برشلونة بين مدينتى (سان فيسينك دى كاستيليت) و(مانريسا)، ما أدى إلى توقف خدمة السكك الحديدية.



حادث تصادم قطارين بإسبانيا



حادث تصادم قطارين بإسبانيا



حادث تصادم قطارين بإسبانيا



حادث تصادم قطارين بإسبانيا



حادث تصادم قطارين بإسبانيا



حادث تصادم قطارين بإسبانيا