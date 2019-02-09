صور.. رجال الحماية المدنية تكافح حرائق الغابات فى نيوزيلندا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

يكافح رجال الاطفاء فى نيوزيلندا، لإخماد حرائق الغابات، حيث تسبب حريق غابات هائل فى إجلاء سكان أكثر من 100 منزل بنيوزيلندا، حيث غطى الحريق مساحة 1870 هكتاراً بمحيط 20 كيلومتراً، وفقاً لبيان قوات الدفاع المدنى بنيلسون تاسمان، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

أخلت السلطات فى نيوزيلندا أكثر من 100 منزل بسبب حرائق غابات أتت على العديد من الممتلكات الليلة الماضية بالقرب من مدينة نيلسون فى ساوث آيلاند.

وبدأ الحريق فى عشب جاف بعد أن تعرضت البلاد لإحدى أشد الموجات ارتفاعاً فى درجة الحرارة الأسبوع الماضى، وغطى الحريق صباح الأربعاء بتوقيت نيوزيلندا مساحة 1870 هكتاراً فى محيط 20 كيلومتراً، وفقا لبيان قوات الدفاع المدنى بنيلسون تاسمان، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات، واحترقت منازل عدة، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد عددها الدقيق فى ظل عدم السماح بدخول المنطقة.



مكافحة حرائق الغابات فى نيوزيلندا



مكافحة حرائق الغابات فى نيوزيلندا



مكافحة حرائق الغابات فى نيوزيلندا



مكافحة حرائق الغابات فى نيوزيلندا