صور.. رئيس مدينة الزينية يستقبل فريق المسح الطبى لطلاب المدارس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تابع عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، بدء فريق طبى من مديرية الشئون الصحية، لبدء أعمال المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية ضمن مبادرة فيروس سى بالزينية، وذلك بهدف إجراء الكشف الطبى على جميع طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة وفقا لقواعد الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس سى وذلك بتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى حسين ألهم.

واستقبل رئيس مدينة الزينية، والدكتورة إيمان فؤاد مدير الإدارة التعليمية بمركز الزينية، فريق حملة المسح فى مدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بين وبنات بقرية العشى، حيث أن المستهدف اليومى 150 طالبا، وعدد الطلاب بمدرسة 940 طالبا وطالبة وذلك لمتابعة عملية المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية للكشف على فيروس سى.

وأعرب عبد المحسن ربيع، عن ارتياحه لما شاهده من إجراءات وتجهيزات المسح الطبى للطلاب وكذلك على أعداد الطلاب الخاضعين للمسح الطبى للكشف على فيروس سى، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية على مستوى الجمهورية.



