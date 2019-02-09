صور.. تفاصيل مشروعات وخطة تطوير المجال الصحى بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان، رئيس مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه فى إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى فى دائرة مركز ومدينة إسنا، وأيضا أهميّة الصّحة فى حياة الإنسان وتحقيق هدف التنمية المستدامة وتركيز الضوء بشدة على أوجه القصور فى المنظومة الصحية، يواصل مجلس المدينة من أعماله فى خطة رفع كفاءة المجال الصحى.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال خطة تطوير المجال الصحى تشمل أكثر من 14 عملية إنشائية فى مجال الصحة ما بين تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء جديد ورفع كفاءة للوحدات الصحية التى تشمل المدينة والقرى، أنه تم تطوير الوحدة الصحية بنجع العرب نسبة التنفيذ 100%، وجار إنشاء مستشفى قلوب الأجنة بعزبة صالح 60%، وتم إنشاء وحدة إسعاف أصفون على مساحة 420م نسبة التنفيذ 100%، وجار رفع كفاءة الوحدة الصحية بالكيمان نسبة التنفيذ 95%.

وأوضح سليمان، أنه تم تطوير الوحدة الصحية بنجع غريب نسبة التنفيذ 100%، وتطوير الوحدة الصحية بجزيرة الكيمان نسبة التنفيذ 100%، وإحلال وتجديد وحدة إسعاف الكيمان نسبة التنفيذ 100%، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمساوية نسبة التنفيذ 100%، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرايا نسبة التنفيذ 100%، وتطوير وحدة طب الاسرة بعزبة على بدر 100%، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالدير 100%، وإنشاء وحدة إسعاف الدير 100%، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالحلة نسبة التنفيذ 100%، وذلك بتكلفة أكثر من 620 مليون جنيه تقريبا ما بين اعتمادات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وجهود ذاتية من المواطنين.

وأشار رئيس مدينة إسنا إلى أنه جار إنشاء مستشفى إسنا الجديدة نسبة تنفيذ 90%، والتى تساهم فى تقديم الدعم الطبى لأكثر من 350 ألف مواطن بمدينة إسنا وقراها ونجوعها، فى مبنى جديد يليق بهم، حيث إن المستشفى الجديد تجرى الاعمال داخلها بأيادى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء صرح طبى جديد بمحافظة الأقصر وجنوب الصعيد بتكلفة تتعدى 600 مليون جنيه إنشاءات وتجهيزات.

مستشفى إسنا تم تصميمها لتشمل 8 طوابق لجميع التخصصات، حيث تحتوى المستشفى على أحدث جهاز لقسطرة القلب فى العالم، ووحدة مناظير للجهاز الهضمى، و7 غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وكذلك غرف استراحة للأطباء والممرضين والعمال، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية، وتوفير عدد من أجهزة الأشعة كالرنين والمقطعية وغيرها، وتحتوى على 159 سريرا للمرضى متنوعة الخدمات، حيث إن تكلفة الإنشاءات بلغت 301 مليون جنيه.































































