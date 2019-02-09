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صور.. اضبط مخالفة.. عامود كهرباء مائل يهدد حياة أهالى الحجاجية بالشرقية

السبت، 09 فبراير 2019 10:06 م
صور.. اضبط مخالفة.. عامود كهرباء مائل يهدد حياة أهالى الحجاجية بالشرقية العمود المائل
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من أهالى قرية الحجاجية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم من وجود عامود كهرباء مائل وسط مدافن القرية، ويشكل خطورة على حياتهم. 

وقال عدد من أبناء القرية، أن العامود متهالك ومنذ فترة، ولم يخضع لأى أعمال صيانة ووجوده بالأرض الزراعية بالقرب من مقابر القرية، يشكب خطورة كبرى على حياة أهالى القرية، وخاصة الأطفال لوجوده بأرض زراعية يتردد عليها المارة وخاصة مع سقوط الأمطار، يمثل خطورة تهدد أرواحهم.

وناشد عدد من أبناء القرية، القائمين على أعمال قطاع الكهرباء بضرورة إصلاح العامود أو استبداله بعامود جديد، وعدم تركه بهذا الشكل الذى يمثل خطورة وخاصة فى فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

 

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