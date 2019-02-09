صرف 89 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال يناير الماضى بقنا

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، أن مديرية التضامن الاجتماعي صرفت 89 ألف و126 جنيها مساعدات مختلفة خلال يناير الماضي منها 54 ألفا و126 جنيها للأسر التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي وعددها 169 أسرة و 35 ألف لحالات الإغاثة الفردية والجماعية وعددها 7 حالات بالإضافة إلى تقديم الرعاية لـ 333 حالة من أسر المقاتلين.



وأضاف الهجان، أن المديرية نجحت فى اعتماد 77 شهادة تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وترخيص 6 حضانات أهلية واشهار جمعيتين وتنظيم 48 زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بالحضانات الأهلية ومراكز التدريب وكذا بحث وإزالة أسباب 70 شكوى وذكر أنه تم توطين 110 حالات من المضارين من مشروع قناطر نجع حمادى وصرف تعويضات لعدد 3 حالات وصرف اجهزة تعويضية لعدد حالة واحدة.



وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلى دعم محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.