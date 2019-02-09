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صحة الغربية: بدء حملة القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس 12 فبراير

السبت، 09 فبراير 2019 01:22 م
صحة الغربية: بدء حملة القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس 12 فبراير الدكتور محمد شرشر
الغربيه محمد طارق
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قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية فى الفترة من 12 حتى 21 فبراير الجارى، لتلاميذ المرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جار حاليا عمل الاستعدادات النهائية للحملة، بالاشتراك مع التأمين الصحى والتربية والتعليم، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء جرعات "التجريع" للتلاميذ بالمجان من خلال فرق مدربة من الإدارات الصحية، للمرور على المدارس بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح " شرشر "، أن الحملة تستهدف القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، وحماية أطفالنا من مضاعفات عدوى الديدان المعوية وتوعية التلاميذ بطرق تجنب الإصابة، ومدى خطورة الإصابة بها والأثر السلبى على صحة التلاميذ.

 

 

 


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