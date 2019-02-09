الرئيسية أخبار عاجلة شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى السبت، 09 فبراير 2019 11:00 م الرئيس السيسى إضافة تعليق تم تأسيس الاتحاد الأفريقى عام 1963 ، 32 دولة بهدف تحرير أفريقيا من الاستعمار، وعلى رأسهم الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، وأعدتوزارة الخارجية هذا الفيديو بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد. إضافة تعليق الرئيس السيسى الاتحاد الافريقى أفريقيا جمال عبد الناصر مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد "ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة "التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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