شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

تم تأسيس الاتحاد الأفريقى عام 1963 ، 32 دولة بهدف تحرير أفريقيا من الاستعمار، وعلى رأسهم الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، وأعدتوزارة الخارجية هذا الفيديو بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد.