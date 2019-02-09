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سقوط عاطلين لسرقتهما "تاكسى" بالإكراه من قائده بمصر القديمة

السبت، 09 فبراير 2019 11:54 ص
سقوط عاطلين لسرقتهما "تاكسى" بالإكراه من قائده بمصر القديمة المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ إبراهيم أحمد - على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين سرقا سيارة "تاكسى" من سائق بالإكراه، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة من سائق تاكسى مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، يفيد بأنه حال قيادته سيارة "تاكسى" ملك والده، ويعمل عليها كسائق بشارع اللبينى بمنطقة الهرم بالجيزة، استقل معه شخصان بقصد توصيلهما لأعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، وفور وصولهما لمنطقة سلم الجبس عزبة خيرالله - بدائرة القسم، استوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".

وأكد المبلغ أنه حال مقاومتهما أحدثا إصابته بأماكن متفرقة، وفى وقتٍ لاحق قام المتهمان بالتواصل مع أحد أقارب المجنى عليه من الهاتف المستولى عليه وساوماه على دفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "ع.م" 23 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، و"م.م" 23 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، سبق اتهامه فى قضية "ضرب".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما "فرد خرطوش عيار 12مم ، و4 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضُبطت السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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