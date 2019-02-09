روسيا تحذر من تبعات تفكيك الولايات المتحدة لنظام ضبط التسلح

موسكو - أ ش أ

حذّر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، من تبعات "لا يمكن التنبؤ بها" لما وصفه بتفكيك نظام ضبط التسلح من جانب الولايات المتحدة، عقب إعلانها وقف التزامها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، مطلع هذا الشهر.



وقال نيبينزيا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "انظروا ماذا يحدث في مجال نزع السلاح.. يميل الأمريكيون إلى تفكيك نظام ضبط التسلح بالكامل، والذي سيتطوّر إلى سيناريو لا يمكن التنبؤ به إطلاقا .. إنهم يطلقون العنان لأنفسهم في مراكمة أسلحتهم.. إنه من الغامض تماما ما سيؤول إليه ذلك.. يتنامى تهديد (وقوع) نزاع غير متوقع.. بالتأكيد، الموقف ينذر بسوء، لكني أعتقد أننا ينبغي أن نكون متفائلين".



وحذّر نيبينزيا من أن العالم لا يزال يواجه خلافات نشأت عن فترة الحرب الباردة، قائلا : "أحد أهم الأسباب لما يحدث حول روسيا هو إحباط الغرب العميق من أن فترة التسعينيات انتهت، وأن روسيا بات لديها سياسة خارجية مستقلة بينما لا يمكنهم، مثلما كان في التسعينيات، أن يأتوا إلى الكرملين عبر الباب الخلفي وأن يحددوا كيف يجب أن نتصرف وما يجب أن نفعل".