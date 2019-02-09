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رئيس جامعة سوهاج يوضح نتيجة التحقيقات فى تعيينات أبناء أعضاء هيئة التدريس

السبت، 09 فبراير 2019 02:18 م
رئيس جامعة سوهاج يوضح نتيجة التحقيقات فى تعيينات أبناء أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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أوضح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أعمال فحص اللجنة المشكلة بالقرار رقم 49 لسنة 2019 بشأن فحص أعمال تقويم مرحلة البكالوريوس للسنوات التى أثير حولها اللغط فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الاسابيع القليلة الماضية، بخصوص تعيينات ابناء اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة.

 

حيث أوضح عزيز أن اجتماع اللجنة المشكلة بذات القرار، وبعد الاطلاع على كافة المستندات ومراجعة  النتائج وعمل المقارنات بين الخريجين الذين تم تعيينهم ومن يليهم فى الترتيب ومراجعة والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على اللجنة.

 

فقد تبين صحة الإجراءات التى اتبعتها إدارة كلية التجارة بسوهاج فى إعلان النتائج طبقاً لترتيب درجات الطلاب وصحه قرارات التعيين وفقا لاحتياجات الأقسام وترتيب درجات الطلاب، ولأى وجد تخطى فى التعيين، حيث تم التأكد أن كافة الإجراءات مطابقة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م بشأن تعيين المعيدين.

كما أنه طبقاً للبيانات المقدمة من إدارة كلية التجارة فان تعيينات معاونى أعضاء هيئة التدريس "معيدين- مدرسين مساعدين" تضمنت بعض أبناء وأقارب أعضاء هيئة تدريس بالكلية وتبين أنهم من المتفوقين الذين تنطبق عليهم شروط التعيين وأن نسبتهم لا تتعدى 9.1 ٪؜ من اجمالى المعينين من المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية منذ تخرج أول دفعاتها عام 1985 م وحتى تاريخه، حيث يبلغ إجمالى أعضاء هيئة التدريس بالكلية 120عضواً منهم 11 عضوا فقط من أبناء وأقارب أعضاء هيئة التدريس على مدار 35 عاما؟

وتبين للجنة من البيانات المقدمة من إدارة كلية التجارة أن 34 عضواً من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية التجارة أو الجامعة لهم أبناء أو أقارب التحقوا بكلية التجارة منذ نشأتها حتى الآن ولم يتم تعيينهم معيدين بالكلية لعدم توافر الشروط بشأنهم.

 

ترأس أعمال اللجنة الدكتور أحمد على حسين نائب رئيس الجامعة السابق، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد حسانين الأستاذ بكلية العلوم، محمد نصر مدير عام شئون العاملين، ونجلاء صديق مدير شئون العاملين بكلية التجارة.

 

 


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