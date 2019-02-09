رئيس الوزراء يكلف بإحداث طفرة بمركز مارينا العلمين السياحى الصيف المقبل

عقب زيارته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، مؤكدًا أن المركز يُعد درة الساحل الشمالى، وقاطرة التنمية السياحية بالمنطقة، وتعمل وزارة الإسكان حاليًا، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عودة المركز السياحى لتبوؤ مكانه المميز بين المناطق السياحية، باعتباره أهم وأشهر المقاصد السياحية بالساحل الشمالى، وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية (شبكات المياه والصرف الصحى، والطرق والكبارى)، وتطوير مناطق الأسواق التجارية، وإعادة تشغيل المسرح الرومانى، مكلفا بأن يشهد الصيف المقبل طفرة حقيقية فى مارينا.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من الفيلات التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمركز مارينا السياحى، وكلف بالاهتمام بجودة التنفيذ، وأن تكون التشطيبات على أعلى مستوى، لسرعة طرحها للبيع.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ محطتين لتحلية مياه البحر (المحطة الأولى بجوار البوابة رقم 1 – المحطة الثانية بجوار البوابة رقم 2 بمارينا)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم للمحطة، لتغذية مناطق المركزين الأول والثانى بالمياه، وجارٍ أيضًا تنفيذ خط مياه قطر 800 مم، لنقل 40 ألف م3/يوم، من المياه الناتجة من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة لتغذية المراكز (3 – 4 – 5 – 6) بمارينا بالمياه، ويشمل الخط تنفيذ رافع للضغوط لضمان انتظام الضغوط، ووصول المياه للمواطنين المقيمين بجميع المناطق، كما يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كاملة للأجزاء والمعدات الكهروميكانيكية لخزان المياه الأرضى بجوار البوابة رقم 7 بمارينا، بسعة 5 آلاف م3، وأعمال رفع كفاءة وتطوير رافع الضغوط بالمنطقة 17 بمارينا، وأعمال صيانة ورفع كفاءة 4 خزانات مياه أرضية بسعة 5 آلاف م3 للخزان، بالإضافة لأعمال تجهيزات دخول خزان المنطقة 17 للخدمة بسعة 8 آلاف م3.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 2 فاروغة أسفل الطريق الساحلى الدولى إسكندرية / مطروح بقطر 2000 مم، بجوار البوابة رقم 2 بمارينا، وذلك لنقل مياه الصرف الصحى إلى محطة المعالجة الثلاثية بالكيلو 97 ثم إعادة المياه المُعالجة إلى داخل مارينا لرى الحدائق والمسطحات الخضراء، وتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير 6 روافع للصرف الصحى، وأعمال خط صرف وبيارة طريق الآثار، وجارٍ مراجعة تطهير شبكات الصرف الصحى بجميع مشتملاتها.

وبالنسبة لأعمال الطرق والكبارى، أوضح المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال كشط وإعادة رصف الطبقة السطحية الأسفلتية للطرق داخل مارينا بطول حوالى 30 كم، وأعمال تطوير الأرصفة المتهالكة بمارينا بطول 15 كم، وأعمال الترميم والصيانة اللازمة للأرصفة بجميع المناطق بمارينا، كما تم الانتهاء من الأعمال الاستشارية لدراسة ورفع كفاءة حالة الكبارى الخرسانية بمارينا بواسطة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد تقرير بالأعمال المطلوب تنفيذها لترميم ورفع كفاءة الكبارى، حيث تم تكليف شركة متخصصة فى أعمال الترميم للقيام بأعمال الترميم والتدعيم المطلوبة للكبارى، وتشمل الأعمال تغيير جميع المواسير الصلب المتهالكة الخاصة بالمياه والصرف الصحى، والمارة داخل الكبارى.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تكريك وتطهير البحيرات الداخلية بمارينا، بداية من البحيرة المستديرة وحتى بحيرات المنطقة 17، قبل بداية موسم الصيف، وكذا إصلاح وترميم الأجزاء المُتهالكة بالتكاسى بالميول الترابية للبحيرات، وجارٍ أيضًا طرح أعمال إصلاح الممرات البحرية بالجزر أرقام (1 - 2) بمنطقة فينيسيا، وتشمل الأعمال، إزالة الممرات بالكامل والوصول إلى منسوب قاع البحيرة، وإعادة التنفيذ وفقًا للدراسات الاستشارية التى تمت فى هذا الشأن.

وقال المهندس حاتم محمود: جارٍ طرح الأعمال الاستشارية لدراسة رفع كفاءة وتطوير منظومة المياه والصرف الصحى بمارينا بالكامل، بجميع مشتملاتها، وفقًا لأسس ومعايير علمية، لاستيعاب جميع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمركز مارينا العلمين، وكذا طرح الأعمال الاستشارية لدراسة نحر وتآكل الشواطئ الرملية بالمنطقتين (6 – 7)، وإعداد الحل الدائم لمواجهة ظاهرة النحر بالمنطقتين.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير واجهة مركز مارينا بالطريق الساحلى، أضاف رئيس جهاز القرى السياحية: جارٍ تنفيذ أعمال تسوية ونظافة وزراعة وتشجير الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلى الدولى إسكندرية / مطروح، فى الجزء المواجه لمركز مارينا بداية من طريق وادى النطرون وحتى البوابة رقم 7، وتشمل الأعمال، زراعة أشجار ونخيل البلح والشجيرات والصبارات والزهور، ومغطيات التربة، وشبكة رى كاملة، وتجميل المسطحات بالزلط الأبيض، وكذا تنفيذ أعمال تسوية ونظافة ورفع المخلفات بالجزيرة الملاصقة لطريق الخدمة أمام مارينا وزراعة أشجار النخيل.

وأوضح أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال الإنارة بالطريق الساحلى الدولى إسكندرية / مطروح، أمام مركز مارينا فى الجزء من مدخل وادى النطرون وحتى البوابة رقم 7، بطول حوالى 5 كم، بعدد 300 عامود إنارة بارتفاع 10 متر مزودة بكشافات ليد قدرة 140 وات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأعمال تطوير المناطق الترفيهية، فيتم تطوير منطقة البوابة رقم 4، وتشمل (2 نافورة يربط بينهما مجرى مائى – أعمال تنسيق الموقع من زراعات وإضاءة وأحواض زهور مع الاهتمام بتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لرواد الأسواق التجارية بالمنطقة – تجهيز أماكن مخصصة لمختلف الأنشطة لخدمة رواد المنطقة)، وجارٍ طرح المسرح الرومانى للتشغيل، وتطوير منطقة الملاعب المواجهة للمسرح لتقديم العروض الفنية والثقافية، وإحياء الحفلات الموسيقية، لعودة التألق والتميز لمنطقة الشانزليزيه.

وحول الاستعدادات لموسم الصيف، قال المهندس حاتم محمود: جارٍ التنسيق مع الشركة المسئولة عن الإدارة والصيانة للمنشآت والحدائق، للقيام بالاستعداد لموسم الصيف وتوفير جميع الخدمات اللازمة لمرتادى الشواطئ بدون مقابل لملاك مارينا، وتشمل (فرش الشواطئ بالشماسى والكراسى – خدمات الإنقاذ والنظافة – توفير دورات مياه وغرف خلع الملابس – غيرها) على أعلى مستوى، وذلك من خلال رعاة وشركات عالمية، وقيام الشركة بأعمال تسوية ونظافة وغربلة الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات، وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار والنخل، وقص الأسوار النباتية بارتفاعات موحدة وصيانة المسطحات الخضراء داخل مارينا، كما تم الاتفاق مع مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع أكبر شركة أمن للقيام بأعمال مراقبة البوابات لضبط الدخول.