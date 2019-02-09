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"رئيس النواب" يغادر القاهرة غدا على رأس وفد برلمانى إلى قبرص

السبت، 09 فبراير 2019 05:15 م
"رئيس النواب" يغادر القاهرة غدا على رأس وفد برلمانى إلى قبرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
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يتوجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح غد الأحد، على رأس وفد برلمانى، إلى قبرص؛ لحضور قمة رؤساء برلمانات دول "مصر، قبرص، اليونان" المزمع عقدها الاثنين. 
 
 
من جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذا اللقاء الذى يجمع رؤساء برلمانات دول مصر وقبرص واليونان، يعد الأول من نوعة، ويأتى تنفيذاً لتوصيات القمة الثلاثية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره القبرصى نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى نوفمبر 2014.
 
 
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القمة سيتم عقدها يوم الاثنين القادم، لبحث التنسيق علي المستوى البرلماني وتعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 
 
 
ويضم الوفد البرلماني برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان، وعدد من النواب منهم النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.
 

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علي عبد العال

مجلس النواب

كريم درويش

القمة الثلاثية




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