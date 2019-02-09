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رؤساء الكنائس المسيحية يصلون إكليركية الكاثوليك لبدء احتفال مجلس كنائس مصر

السبت، 09 فبراير 2019 06:34 م
رؤساء الكنائس المسيحية يصلون إكليركية الكاثوليك لبدء احتفال مجلس كنائس مصر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
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وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من قادة ورؤساء الكنائس المصرية وكان فى استقبالهم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية بالمعادى.

وشهد محيط الكلية الإكليريكية بالمعادى، تشديداً أمنيه، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية للكلية الإكليريكية بالمعادى.

وفور وصول البابا تواضروس الثاني، عقد رؤساء الطوائف المسيحية أجتماعا مغلقاً قبيل الاحتفال.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والبطريرك ثيؤدورس بابا وبطريرك الاسكندرية للروم الأرثوذكس، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر، احتفالية العيد السادس لمجلس كنائس مصر، والذى يشهد تسليم أمانة المجلس للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

 


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مجلس كنائس مصر

البابا تواضروس

الطوائف المسيحية




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