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دواوين الوزارات.. تعرف على رواتب المعلمين بمسابقة "العقود المؤقتة"

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. تعرف على رواتب المعلمين بمسابقة "العقود المؤقتة" د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: تنفيذ انشطة شبابية بأسوان والمحافظات للتوعية بتنظيم الأسرة

 

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

 

وزارة التربية والتعليم:

تعرف على رواتب المعلمين بمسابقة "العقود المؤقتة" وموقفهم من التعيين

 

طارق شوقى: خفضنا عجز المعلمين 38 ألفًا.. والمعلم يستحق أعلى من راتبه بكثير

 

"التابلت وصل".. التعليم تؤكد تسلم 708 ألف جهاز.. الوزارة: بعض المدارس وزعت الجهاز اللوحى على الطلاب.. الأسبوع المقبل تسليم أكبر عدد من طلاب أولى ثانوى.. مساعد الوزير: امتحان مارس إلكترونى لتدريب الطلاب

 

وزارة التضامن:

"علشان تلاقى حضانة لطفلك".. 10 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات جديدة

 

بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا"

 

وزارة النقل:

وزير النقل: طوارئ فى السكة الحديد والمترو استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

 

السكة الحديد تدعو لحجز التذاكر عبر الأبلكيشن.. وتؤكد: مستعدون لزيادة المقاعد

 

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يطئمن هاتفيا على طبيب بيطرى أصيب بحملة الوقاية من الحمى القلاعية

 

"الزراعة": تحصين 600 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 5 أيام

 

تعرف على فوائد ومميزات زراعة الكتان × 10 معلومات

 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية تتويج للجهود العلمية والفنية

 

التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من الصين للعام الدراسى 2019/2020

 

غدا.. الجامعة الأمريكية تحتفل بمرور 100 عام على إنشائها بحضور رئيس الوزراء

 

وزارة الإسكان:

صور.. رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

 

استلام 3672 وحدة إسكان اجتماعى فى طيبة الجديدة.. وتطهير "برك الأكسدة" بالسادات

 

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة" تعلن توفير 16 فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء بإيطاليا

 

من أجل حياة كريمة.. افتتاح ملتقى توظيف لـ 9490 فرصة عمل بالمنوفية الأحد

 

وزارة الهجرة:

وزيرتا الهجرة والصحة يبحثان الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج

 

مصريان بالخارج فى خطاب لـ"ماكرون": بلادنا تواجه تحديا هائلا وتثبت يوما بعد يوم نجاحها

 

 

 

 


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